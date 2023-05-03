В Самарской области осудили мефедронового "закладчика"

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине, которого ранее задержали с наркотиками. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2022 г. на парковке кафе Лесная Сказка у трассы М-5 полицейские задержали мужчину, у которого нашли коробку от конфет с 9,39 г мефедрона. Кроме того, в его телефоне были координаты "закладок", из которых достали еще более 500 г метилэфедрона и 37 г метадона.
Обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...