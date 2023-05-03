Девушку из Самарской области в 28-й раз осудили за магазинную кражу

Сергиевский районный суд вынес приговор 23-летней местной жительнице, которую в очередной раз обвиняли в кражах из продуктовых магазинов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Известно, что 2017 г. по 2023 г. девушку уже 27 раз привлекали к уголовной ответственности за кражи продуктов и бытовой химии, которые она потом перепродавала.
В этот раз воровку приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
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