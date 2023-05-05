Жителя Самарской области в четвертый раз судили за пьяное вождение и дали год "строгача"

Жигулевский городской суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который в очередной раз сел за руль пьяным. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Примечательно в этой истории то, что ранее местный житель уже трижды был судим за аналогичные преступления. И в феврале 2023 г. он вновь сел за руль пьяным.

Теперь мужчину на год отправили в колонию строгого режима и на три с половиной года лишили водительских прав.