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Суды Происшествия

Дело активиста из Красноярского района Владимира Игнатьева в третий раз отправили в районный суд

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд отменил приговор активисту, которого Красноярский районный суд признал виновным в вымогательстве 5 тыс. руб. и мошенничестве.

Напомним, в августе 2023 г. исполнится пять лет как правоохранители Красного Яра взялись за местного борца с коррупцией Владимира Игнатьева. Его сначала поместили под домашний арест, и эта мера пресечения продолжалась около пяти месяцев.

В феврале 2020 г. дело о покушении на мошенничество группой лиц передали в суд, но вскоре вернули прокурору на доследование.

Спустя два года, в августе 2022 г., дело уже с добавленным обвинением в вымогательстве вновь попало в суд. На сей раз в феврале 2023 г. зампредседателя суда Ирина Тонеева приговорила Игнатьева в трем годам условного лишения свободы. Однако прокуратура опротестовала это решение в связи с мягкостью наказания.

Защита также обратилась в вышестоящую инстанцию. В результате апелляционная коллегия под председательством Кристины Берац вернула уголовное дело на новое рассмотрение районной Фемиде.

"Мы пошли на третий круг, и меня это начинает выматывать, — рассказал корреспонденту издания 43-летний Игнатьев. — Сколько уже лет обвинение не может добыть доказательства против меня и моего товарища. Потерпевший же, по чьему заявлению было возбуждено уголовное дело, дает такие противоречивые показания, что становится понятно, что против меня была совершена банальная провокация".

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