В Самаре осудили закладчика, сделавшего 98 тайников

Кировский районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого признали виновным в 98 эпизодах покушения на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2022 г. молодой человек забрал из тайника более 509 г героина, а затем сделал 98 "закладок" с не менее чем 253 г наркотика. Остаток партии он хранил дома.
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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