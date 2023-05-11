В Самаре осудили закладчика, сделавшего 98 тайников

Кировский районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого признали виновным в 98 эпизодах покушения на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2022 г. молодой человек забрал из тайника более 509 г героина, а затем сделал 98 "закладок" с не менее чем 253 г наркотика. Остаток партии он хранил дома.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.