Уроженца Альметьевска будут судить за десятки краж в Самарской области

Прокуратура Ставропольского района Самарской области отправила в суд уголовное дело уроженца Альметьевска, обвиняемого в 20 кражах.
По версии следствия, в 2022 г. мужчина проникал в дома жителей СНТ в Ставропольском районе и крал вещи.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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