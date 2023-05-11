Уроженца Альметьевска будут судить за десятки краж в Самарской области

Прокуратура Ставропольского района Самарской области отправила в суд уголовное дело уроженца Альметьевска, обвиняемого в 20 кражах.

По версии следствия, в 2022 г. мужчина проникал в дома жителей СНТ в Ставропольском районе и крал вещи.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.