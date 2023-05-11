"Открытие Авто": апрельский рост цен на популярные автомобили с пробегом достиг 9%

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") на основе данных компании Haraba проанализировали, как менялись цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение апреля 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. В топ-20 популярных машин не нашлось ни одной, которая бы во второй месяц весны не подорожала. При этом рост цен на ряд немецких, корейских и японских моделей составил 7-9%, оказавшись даже выше прогнозируемого. На аппетиты продавцов автомомбилей из этих стран повлиял не только ослабевший рубль и дефицит качественного товара, но и негативный новостной фон, вызванный возможными новыми санкциями, которые могут еще больше осложнить ввоз всех машин из недружественных стран.

Рост курсов основных валют всегда очень оперативно отражается на аппетитах продавцов любых "свежих" автомобилей с пробегом. Но в апреле на рынок подержанных машин влиял не только несколько ослабевший рубль, но и негативный новостной фон, вызванный возможными новыми санкциями, осложняющими ввоз всех машин из недружественных России стран. Причем несмотря на то что каких-либо реальных запретов или новых таможенных препонов в апреле еще не случилось, цены на вторичном рынке на целый ряд немецких, корейских и японских автомобилей выросли за месяц выше прогнозируемых значений.

Больше всего изменились цены на "свежие" Mercedes-Benz E-класса и Hyundai Santa Fe. Похоже, что падение стоимости рубля и возможные новые санкции повлияли на эти две модели сильнее всего. В апреле продавцы седанов штутгартской марки стали просить за свои машины почти на 400 тысяч рублей или на 8,8% больше, чем в марте. Немногим меньше (на 8,3% или на 282 тысячи рублей) подорожал среднеразмерный корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Замкнул тройку лидеров рейтинга "паркетник" Mitsubishi Outlander (+7,5%). Нужно добавить, что именно этот автомобиль с прекращением производства под Калугой непрерывно дорожает последние 12 месяцев. За год динамика роста цены этой модели оказалась двузначной (+24,9%), прибавив почти на четверть. По каналам параллельного импорта к нам в основном везут Mitsubishi Outlander с относительно мощным мотором в 2,4 л, который изначально заметно дороже 2-литровых, прежде самых популярных в России, машин. Естественно, что больше стали просить за свои кроссоверы владельцы и подержанных Mitsubishi с любыми силовыми агрегатами.

Два других корейских "паркетника" — Hyundai Creta и Kia Sportage — прибавили за месяц по 7%. Не сильно отстал от них и Volkswagen Tiguan (+6,7%). Аналога российской Hyundai Creta, которая новой продавалась в 2020–2021 гг. за 1,5-1,6 миллиона рублей, у нас так и не появилось. Значит, оставшиеся на рынке машины еще достаточно долго будут высоколиквидны, а цена на них держаться на высоком уровне. В то же время Kia Sportage продолжают уверенно завозить по параллельному импорту. Калужский Volkswagen Tiguan, в свою очередь, получил неплохой аналог в виде китайского Volkswagen Tayron, который некоторые дилеры везут из Поднебесной сами. Дальнейший существенный рост цен на имеющиеся на рынке Tiguan маловероятен.

В диапазоне 4-6% подорожали очень популярные прежде бюджетные седаны Hyundai Solaris и Kia Rio. Оба в трехлетнем возрасте стоят порядка 1,4-1,5 миллионов, то есть немногим дороже, чем новые до 24 февраля прошлого года. В этом же диапазоне подорожали две BMW (3-й серии и X5), седан корейской марки Kia K5, корейский кроссовер Hyundai Tucson и японская Mazda CX-5. В районе 1-2% прибавили три автомобиля Toyota (RAV4, Camry и Prado), а также Volkswagen Polo. И наконец, почти не изменились в цене замкнувшие рейтинг два кроссовера Nissan — Qashqai и X-Trail.

Динамика роста цен на популярные "трехлетки" привела к тому, что в российском авторитейле сейчас практически не осталось моделей, которые можно было бы купить дешевле, чем в марте–апреле 2022 года, когда цены находились на пике роста. В нашем топ-20 осталось всего три таких модели. Это BMW 3-й серии (3,67 миллиона рублей, -10,2% к апрелю 2022 года), Nissan Qashqai (1,86 миллиона, -5,4%) и BMW X5 (8,72 миллиона, -3,1%).

По мнению руководителя "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марины Дембицкой, в мае вторичный рынок по-прежнему будет находиться в наибольшей зависимости от курсов валют и дальнейшей санкционной политики. Однако даже при относительной стабильности в этих сферах рост цен на машины с пробегом наверняка продолжится, как и на новые автомобили.