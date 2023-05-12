Водитель фуры из Самарской отправится в колонию-поселение за ДТП с двумя погибшими

В Самарской области суд вынес приговор водителю фуры за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла вечером 1 сентября 2021 г. на трассе Самара — Бугуруслан. 46-летний житель Красноармейского район на грузовике Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.

При этом, как посчитал суд, водитель фуры имел возможность избежать аварии. Водитель и пассажир внедорожника в результате погибли.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек") и назначили ему три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденного на два года лишили водительских прав.