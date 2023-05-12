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"Дойдем до Верховного суда": родные обвиненного в вымогательстве Замира Сафарова намерены обжаловать новый вердикт

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе на громкий приговор Замиру Сафарову. Мужчину, пострадавшего при нападении в тольяттинском кафе "Левша" обвиняли в вымогательстве.

Напомним, все началось с убийства дзюдоиста Евгения Кушнира и нападения на Замира Сафарова в кафе "Левша" 24 июня 2019 года. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину, а Сафарова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Как сообщали в Следственном комитете, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и покушении на убийство стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. Материалы в отношении них еще рассматривает областной суд. А вот Сафарова на основании их показаний о вымогательстве отправили за решетку на семь с половиной лет.

Прокуратура сначала потребовала вернуть дело на новое рассмотрение, но почему-то позже жалобу отозвала. А вот Сафаров и множество его друзей пытаются доказать, что он не виноват. На прошлых заседаниях уже был озвучен один из интересных доводов — заявление о якобы вымогательстве со стороны Сафарова в правоохранительные органы появилось только после нападения на него и убийства его друга Кушнира — что расценивается адвокатами как "ответный ход" и попытка оправдать нападение. На заседаниях в областном суде в защиту Сафарова выступил целый ряд свидетелей. Например, среди них был руководитель тольяттинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", член Общественной палаты Тольятти Валерий Богатырев.

"Я с 1998 года занимался патриотическими воспитанием. С Сафаровым познакомились на мероприятиях в детдомах. Видел, что парень очень позитивный, умный. Дети его любили. Прошло время. Мы общались. И началась СВО. Мы переговорили, и он был один из первых кандидатов в волонтерскую роту, чтоб поехать в зону СВО и помогать. Замир также финансово очень помог приобретать БТР, другую технику", — рассказывал Богатырев.

Выступал с речью и адвокат Антон Пивоваров. "Все следствие построено на показаниях потерпевших, которые являются обвиняемыми по статье 105 УК РФ. После того, как на Сафарова произвели зверское нападение, а его лучший друг был убит, написали коллективное заявления участники убийства Кушнира. Суд, вынося приговор, не рассмотрел вероятность оговора. Восемь человек могли быть заинтересованы. Что кроме своих показаний они могут предоставить? Нет никаких доказательств больше. А мотивы для оговора есть. Кроме того, в показаниях звучит лишь, мол, где-то свидетели слышали, что Сафаров вымогал долг за лук. Но от кого слышали — свидетели не могут пояснить", — говорит Пивоваров.

В то же время, представители адвокатского бюро "Хальченко и партнеры", представляющие интересы обвиняемых в нападении на Сафарова и убийстве Кушнира, настаивали на том, чтоб приговор Сафарову оставили в силе. В результате облсуд не стал менять решение нижестоящей инстанции.

"Мы считаем это решение несправедливым и необоснованным и готовы добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях: кассационном суде и, если потребуется, в Верховном Суде РФ. Мы намерены доказать, что Сафаров невиновен, а его оговаривают напавшие на него же люди, чтоб посадить за решетку его и уйти от ответственности самим", — говорит адвокат Антон Пивоваров.

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