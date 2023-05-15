Житель Самарской области из ревности убил приятеля и отправится в колонию

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю за убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина был пьян и из ревности у себя дома поссорился с приятелем. Конфликт перерос в драку, в результате сельчанин несколько раз ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.