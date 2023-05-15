Директора бухгалтерской фирмы из Самары осудили за взятку налоговой

Самарский районный суд Самары вынес приговор директору организации, оказывающей бухгалтерские услуги. Ее признали виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее руководительница фирмы предложила начальнику контрольно-аналитического отдела МИФНС взятку, чтобы избежать налоговой проверки. Сотрудник налоговой сообщил об этом руководству и в правоохранительные органы и при передаче 100 тыс. руб. подозреваемую задержали.

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 3 млн рублей.