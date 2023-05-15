Директора бухгалтерской фирмы из Самары осудили за взятку налоговой

Самарский районный суд Самары вынес приговор директору организации, оказывающей бухгалтерские услуги. Ее признали виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее руководительница фирмы предложила начальнику контрольно-аналитического отдела МИФНС взятку, чтобы избежать налоговой проверки. Сотрудник налоговой сообщил об этом руководству и в правоохранительные органы и при передаче 100 тыс. руб. подозреваемую задержали.
Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 3 млн рублей.
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Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...