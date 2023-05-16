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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее представят концептуальные работы Вячеслава Тишина

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 мая, в Самарском художественном музее откроется выставка "Инверсия" (0+) концептуального художника Вячеслава Тишина.

Музей представляет выставку живописи и инверсионной скульптуры. Автор работает в направлении технологического искусства. При создании арт-объектов он применяет новую технологию, включающую подготовку скульптур в нескольких программах 3D-моделирования и обработку материалов на станках с ЧПУ.

Инверсионная скульптура значит обратная чему-то, она полая, в отличие от классической объемной скульптуры. Инверсионная скульптура кажется трехмерной за счет технологии изготовления, пространственного решения, игры света и тени. Если выключить свет, ее магия исчезает.

Дебютной работой художника в новой технике стал диптих "И ты можешь!" (2019), состоящий из скульптур "Просветленные мишки" (Enlightened bears) и Welcome. "Просветленные мишки" держат друг друга за лапки и парят. "Welcome", - как бы говорит протянутая рука Создателя, ее надо только увидеть и принять.

Скульптурные объекты "Узел" и D-piano (Деформированное пианино) - это также размышление на тему достижения целей: "Узлы запутанных проблем и неразрешимых задач только на первый взгляд кажутся сложными. В действительности большинство "узлов" только у нас в голове".

Скульптура D-piano представляет рефлексию художника на детские воспоминания. В доме родителей стояло пианино, на котором он так и не научился играть. В восприятии Вячеслава Тишина пианино стало не столько музыкальным инструментом, сколько домашней скульптурой, образ которой со временем деформировался.

Поздние работы, такие как "Падение прекрасной империи", "Цифровой сдвиг", "Натюрморт с валторнами", выполнены с применением цветных светофильтров.

"Семь жизней", "Полет Сент-Экзюпери", "Натюрморт с валторнами" были созданы за последний год, они экспонируются впервые. 

В живописных произведениях Вячеслав Тишин экспериментирует с техникой коллажа и с цифровой живописью, а также гибридным компьютерным искусством и видеоартом.

Выставка продлится до 12 июня.

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