Вопрос отставки гендиректора "Крыльев Советов" Андреева отложен

Вопрос отставки генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева отложен, на данный момент он продолжает работу. Об этом matchtv.ru рассказал председатель совета директоров клуба Габибулла Хасаев.

Напомним, Андреев публично подал в отставку в знак протеста против судейства после игры 24‑го тура МИР РПЛ с "ПАРИ НН" (1:2), которая прошла 24 апреля в Нижнем Новгороде.

"Совет директоров выслушал Вадима Андреева. Учитывая результаты прошлого сезона, когда клуб занял восьмое место в РПЛ, и резкое улучшение всех финансово‑экономических показателей, учитывая сложную ситуацию в клубе, когда надо сосредоточиться на решении спортивных задач, совет директоров отложил решение вопроса (по отставке). Андреев продолжит работу. Мы обратились в РФС с просьбой разъяснить, какое наказание должна получить судейская бригада после того, как ЭСК РФС признала три результативные ошибки, повлиявшие на результат", — сказал Хасаев "Матч ТВ".