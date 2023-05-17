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Футбол Спорт

Вопрос отставки гендиректора "Крыльев Советов" Андреева отложен

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вопрос отставки генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева отложен, на данный момент он продолжает работу. Об этом matchtv.ru рассказал председатель совета директоров клуба Габибулла Хасаев.

Напомним, Андреев публично подал в отставку в знак протеста против судейства после игры 24‑го тура МИР РПЛ с "ПАРИ НН" (1:2), которая прошла 24 апреля в Нижнем Новгороде.

"Совет директоров выслушал Вадима Андреева. Учитывая результаты прошлого сезона, когда клуб занял восьмое место в РПЛ, и резкое улучшение всех финансово‑экономических показателей, учитывая сложную ситуацию в клубе, когда надо сосредоточиться на решении спортивных задач, совет директоров отложил решение вопроса (по отставке). Андреев продолжит работу. Мы обратились в РФС с просьбой разъяснить, какое наказание должна получить судейская бригада после того, как ЭСК РФС признала три результативные ошибки, повлиявшие на результат", — сказал Хасаев "Матч ТВ".

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