Самарская делегация работает в республике Беларусь

С 15 по 18 мая в республике Беларусь с официальным визитом находится делегация Самарской области, в ее составе руководители и представители министерств и ведомств, предприятий транспортной, сельскохозяйственной, туристической отраслей и отрасли связи нашего региона. Возглавляет делегацию первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Сотрудничество самарского региона с республикой Беларусь в настоящее время выходит на новый уровень. После официального визита в республику летом прошлого года губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сторонам удалось достичь договоренностей по расширению сотрудничества в торгово-экономической и кооперационной сферах, в инновационной деятельности, в сфере науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма.

Среди задач, которые предстоит выполнить представителям Самарской области в ходе майского визита в Беларусь, — дальнейшее расширение налаженных связей, решение важных вопросов взаимодействия.

Работа самарской делегации началась с посещения первым вице-губернатором посольства РФ. Здесь состоялась рабочая встреча Виктора Кудряшова с временным поверенным в делах Российской Федерации в республике Беларусь Петром Фроловым. В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Самарской областью и республикой Беларусь, включая торгово-экономическую сферу, развитие кооперационных связей и инвестиционного взаимодействия. Одним из важных вопросов стал вопрос открытия прямого авиарейса между Самарой и Минском.

"За прошедший год в Самаре побывали руководители многих крупных белорусских предприятий. У нас много резервов для выхода на новый уровень взаимоотношений — прежде всего, это промышленная кооперация, размещение производственных площадок по сборке белорусской техники, укрепление сотрудничества в сфере реализации научных разработок, инжиниринга, — считает Виктор Кудряшов. — В стадии реализации в настоящее время находится проект по восстановительному ремонту подвижного состава пассажирского электротранспорта. Нам интересны совместные проекты в IT-секторе. В частности, хотим предложить белорусским коллегам сотрудничество в сфере цифровой медицины".

Виктор Кудряшов поблагодарил Петра Фролова за постоянное содействие в укреплении двусторонних отношений. В свою очередь, представитель Посольства выразил готовность и в дальнейшем оказывать необходимую помощь.

Затем члены делегации вместе с заместителем председателя концерна "Белнефтехим" Виталием Милевичем возложили цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны "Курган Славы", который находится в Смолевичском районе Минской области. Здесь в 1944 году во время крупнейшей наступательной операции "Багратион" в окружение попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Разгром этой группировки стал ещё одним решающим шагом на пути к освобождению Белоруссии.

Минский мемориальный комплекс был создан одним из первых в Советском Союзе — для насыпи кургана сюда приезжали люди со всей страны, привозя с собой по горсти земли. Сегодня Курган Славы относится к объектам из Государственного списка историко-культурных ценностей республики Беларусь.

Важной частью программы официальной поездки в Беларусь стало посещение СЗАО "БЕЛДЖИ" — крупного белорусско-китайского совместного предприятия по сборке китайских легковых автомобилей Geely. СЗАО "БЕЛДЖИ" создано в 2011 году на основании меморандума о сотрудничестве минпрома республики Беларусь и компании Geely. В 2017 году состоялось торжественное открытие завода БЕЛДЖИ — CKD завода (мелкоузловая сборка комплектов автомобиля) полного цикла, а именно: сварка, окраска, сборка. Предприятие является копией аналогичного завода в Китае. В ходе посещения производственной площадки глава самарской делегации обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с директором завода Геннадием Свидерским.

"Самарская область — самый автомобильный регион России, на нашей территории производится порядка 400 тысяч автомобилей ежегодно. Наш крупнейший автопроизводитель, АвтоВАЗ, сегодня преодолел кризис, связанный с уходом французских автопроизводителей, и в текущем году ожидает значительный объем производства. Также в Самарской области работают порядка 200 предприятий-производителей автокомпонентов, которые поставляют свою продукцию для производства практически всех российских автомобильных брендов, а часть продают за рубеж, — отметил Виктор Кудряшов. — Конечно, очень интересно наладить деловые связи с производствами, работающими здесь, в Беларуси. Я знаю, что требования к локализации автокомпонентов, которые будут использоваться в конечной продукции, постоянно повышаются, что большое количество белорусских компаний уже поставляют сюда свою продукцию. Тем не менее, мы рассчитываем, что будет налаживаться кооперация и наших производителей автокомпонентов с компанией БЕЛДЖИ. Требования к качеству очень высокие, исполнить их достаточно непросто, но мы на это готовы. Могу сказать, что белорусские производители автокомпонентов сегодня активно участвуют в программе поставок на АвтоВАЗ. В связи со сменой акционеров завода, передачей контрольного пакета акций государству, возможности для участия белорусских коллег в этой программе тоже существенно возрастают. Думаю, что здесь будет взаимовыгодное сотрудничество, которое приведет к тому, что мы будем выпускать доступные качественные автомобили и насыщать рынок, испытывающий сейчас очевидный дефицит".

В первый день визита делегация Самарской области посетила также предприятие "Пожснаб", которое производит уникальную технику для спасателей. Оригинальные технические решения разрабатываются в конструкторском бюро предприятия и сразу внедряются в производство. Участники делегации познакомились с новинками предприятия, среди которых — ударопрочная кабина транспортного средства и коленчатый подъёмник, позволяющий вести работы на высоте 50-60 метров.

"Пожснаб" — это очень интересное предприятие. Наш регион традиционно закупает достаточно большое количество лесопожарной техники, техники для оснащения добровольных пожарных команд, которые есть в муниципалитетах. То, что производится здесь, то, что мы увидели, — это действительно техника европейского уровня, очень качественная, долговечная. Немаловажным является факт, что белорусское правительство предлагает льготные условия при ее покупке в лизинг, ставка сегодня составляет порядка 5% годовых, это очень хорошие условия, которые позволяют нам задуматься о приобретении большой партии этой техники", — оценил перспективы сотрудничества Виктор Кудряшов.

Самарская делегация продолжит работу на территории Беларуси, приняв участие в заседании Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между республикой и Самарской областью.