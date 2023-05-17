В Самарской области раскрыли убийство 15-летней давности

В Самарской области дошло до суда дело об убийстве 15-летней давности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В 2008 г. в регионе пропал 68-летний мужчина, в полицию об этом сообщил его сын. В 2009 г. в связи с исчезновением возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Полицейские пообщались со знакомыми пропавшего, выяснили события накануне исчезновения, но вот самого мужчину или его тело так и не смогли обнаружить.

В октябре 2022 г. житель с. Утевка сообщил правоохранителям, что нашел человеческие кости во время земляных работ на своем участке. Генетическая экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшему много лет назад мужчине.

Теперь по подозрению в убийстве задержали 51-летнего пасынка погибшего. По версии следствия, летом 2008 г. потерпевший дома выпивал с родственниками и знакомыми. Его пасынок потребовал деньги на спиртное, а получив отказ, забил отчима до смерти. Тело убитого он вынес и закопал на заброшенном участке.