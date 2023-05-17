В Минске делегация Самарской области обсудила вопросы развития двустороннего сотрудничества

Во вторник, 16 мая, в Минске самарская делегация во главе с первым вице-губернатором-председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым приняла участие в заседании Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

В начале заседания председатель белорусской части рабочей группы, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков поприветствовал самарских коллег на белорусской земле и выразил уверенность, что их визит придаст двусторонним отношениям дополнительный импульс для развития.

Председатель самарской части рабочей группы Виктор Кудряшов, в свою очередь, от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона приветствовал участников заседания рабочей группы. Он отметил, что Республика Беларусь остается надежным ведущим партнером Самарского региона, за последний год сторонам удалось не только сохранить, но и преумножить товарооборот.

Самарская область приобретает белорусскую сельскохозяйственную технику, подвижной состав общественного транспорта, лифтовое оборудование.

"Мы видим, что продукция белорусских производителей оптимальна по соотношению цены и качества, кроме того, она продается на выгодных условиях субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу, что тоже для нас очень важно. Наши производители тоже не остаются внакладе, мы осуществляем серьезные поставки машиностроительной и сельхозпродукции. У нас огромное количество предложений по созданию совместных производств на основе технологий, которые разработаны в Самарской области и Республике Беларусь. За время нашего короткого визита представители делегации успели обсудить многие вопросы, и уже есть первые результаты", - отметил Виктор Кудряшов.

Советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфе Артур Карпович сделал доклад о текущем состоянии и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

Он подчеркнул, что, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, среди шести регионов отделения Посольства в Уфе по итогам работы за 2022 год Самарская область занимает стабильное первое место как по уровню общего товарооборота, так и по объемам экспорта и импорта.

"По всем регионам Российской Федерации по уровню взаимной торговли с Республикой Беларусь Самарская область заняла высокое шестое место. Общий объем товарооборота составил рекордное значение, превысив уровень 2021 года более чем в 2,5 раза. Безусловно, это результат, в том числе, встречи Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в июне 2022 года в Минске, проведенных визитов Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в России в Самарский регион в апреле 2021 года и в марте текущего года, а также наших регулярных заседаний Совместной рабочей группы по сотрудничеству", - считает Артур Карпович.

По итогам работы за первый квартал 2023 года между Республикой Беларусь и Самарской областью сохраняются высокие значения взаимной торговли - объем товарооборота превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 5,7 раза. При этом растут объемы как белорусского, так и самарского экспорта.

От Самарского региона с докладом на аналогичную тему выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он отметил, что наш регион и Республику Беларусь традиционно связывают многолетние партнерские отношения, при этом наблюдается рост товарооборота.

Одним из актуальных вопросов, рассмотренных на заседании рабочей группы, стал вопрос взаимодействия в сфере модернизации и обновления пассажирского транспорта на территории Самарской области.

И.о. заместителя председателя правительства Самарской области - министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал, что Самарская область успешно сотрудничает с Беларусью в этой сфере: "За последние пять лет для нужд пассажирских перевозок Самарской областью закуплено 175 единиц техники белорусского производства, 119 автобусов, один электробус, 55 троллейбусов. 19 автобусов МАЗ-203 поставлены в текущем году, поставка 12 трамвайных вагонов ожидается к 1 июля".

В ходе доклада Иван Пивкин отметил готовность трамвайно-троллейбусного управления проводить на базе городского трамвайного депо капитально-восстановительный ремонт ходовых тележек с заменой всех узлов под новый кузов.

"Мы планируем и дальше активно заниматься обновлением подвижного состава пассажирского транспорта, этот вопрос для правительства региона один из приоритетных. Несомненно, у нас есть интерес к импорту белорусской техники, но при условии ее конкурентоспособности по ценовым параметрам. Кроме того, сегодня нам крайне важно реализовать проект по восстановительному ремонту трамвайных вагонов, так как потребность в них гораздо выше, чем объем средств, который мы можем единовременно потратить на закупку новых трамваев, - отметил Виктор Кудряшов. - Что касается программы замены лифтового оборудования, как любой другой регион, при осуществлении массовой закупки мы заинтересованы в локализации на своей территории. Одно из перспективных направлений - создание сборочного производства могилевских лифтов в Самарской области".

Также в рамках заседания совместной рабочей группы обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Республикой Беларусь и Самарской областью. В настоящее время рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения между городами Самара и Минск, в открытии регулярного рейса выразили заинтересованность три российские авиакомпании.

Основным условием осуществления полетов является субсидирование перевозок с частотой 2 раза в неделю, что позволит формировать туристический и деловой потоки. В ходе обсуждения одним из вариантов снижения объемов субсидий назвали уменьшение аэропортовых сборов при определенной загруженности рейсов.