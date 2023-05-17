16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Минске делегация Самарской области обсудила вопросы развития двустороннего сотрудничества Самарская делегация работает в Республике Беларусь В Самарской области подвели итоги прошлого отопительного сезона и обсудили планы на текущий год В Жигулевске на один день введут полный запрет на продажу алкоголя Областное правительство выделит средства на продолжение строительства новой набережной в Тольятти

Облправительство Власть и политика

В Минске делегация Самарской области обсудила вопросы развития двустороннего сотрудничества

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 мая, в Минске самарская делегация во главе с первым вице-губернатором-председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым приняла участие в заседании Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В начале заседания председатель белорусской части рабочей группы, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков поприветствовал самарских коллег на белорусской земле и выразил уверенность, что их визит придаст двусторонним отношениям дополнительный импульс для развития.

Председатель самарской части рабочей группы Виктор Кудряшов, в свою очередь, от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона приветствовал участников заседания рабочей группы. Он отметил, что Республика Беларусь остается надежным ведущим партнером Самарского региона, за последний год сторонам удалось не только сохранить, но и преумножить товарооборот.

Самарская область приобретает белорусскую сельскохозяйственную технику, подвижной состав общественного транспорта, лифтовое оборудование.

"Мы видим, что продукция белорусских производителей оптимальна по соотношению цены и качества, кроме того, она продается на выгодных условиях субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу, что тоже для нас очень важно. Наши производители тоже не остаются внакладе, мы осуществляем серьезные поставки машиностроительной и сельхозпродукции. У нас огромное количество предложений по созданию совместных производств на основе технологий, которые разработаны в Самарской области и Республике Беларусь. За время нашего короткого визита представители делегации успели обсудить многие вопросы, и уже есть первые результаты", - отметил Виктор Кудряшов.

Советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфе Артур Карпович сделал доклад о текущем состоянии и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

Он подчеркнул, что, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, среди шести регионов отделения Посольства в Уфе по итогам работы за 2022 год Самарская область занимает стабильное первое место как по уровню общего товарооборота, так и по объемам экспорта и импорта.

"По всем регионам Российской Федерации по уровню взаимной торговли с Республикой Беларусь Самарская область заняла высокое шестое место. Общий объем товарооборота составил рекордное значение, превысив уровень 2021 года более чем в 2,5 раза. Безусловно, это результат, в том числе, встречи Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в июне 2022 года в Минске, проведенных визитов Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в России в Самарский регион в апреле 2021 года и в марте текущего года, а также наших регулярных заседаний Совместной рабочей группы по сотрудничеству", - считает Артур Карпович.

По итогам работы за первый квартал 2023 года между Республикой Беларусь и Самарской областью сохраняются высокие значения взаимной торговли - объем товарооборота превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 5,7 раза. При этом растут объемы как белорусского, так и самарского экспорта.

От Самарского региона с докладом на аналогичную тему выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он отметил, что наш регион и Республику Беларусь традиционно связывают многолетние партнерские отношения, при этом наблюдается рост товарооборота.

Одним из актуальных вопросов, рассмотренных на заседании рабочей группы, стал вопрос взаимодействия в сфере модернизации и обновления пассажирского транспорта на территории Самарской области.

И.о. заместителя председателя правительства Самарской области - министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал, что Самарская область успешно сотрудничает с Беларусью в этой сфере: "За последние пять лет для нужд пассажирских перевозок Самарской областью закуплено 175 единиц техники белорусского производства, 119 автобусов, один электробус, 55 троллейбусов. 19 автобусов МАЗ-203 поставлены в текущем году, поставка 12 трамвайных вагонов ожидается к 1 июля".

В ходе доклада Иван Пивкин отметил готовность трамвайно-троллейбусного управления проводить на базе городского трамвайного депо капитально-восстановительный ремонт ходовых тележек с заменой всех узлов под новый кузов.

"Мы планируем и дальше активно заниматься обновлением подвижного состава пассажирского транспорта, этот вопрос для правительства региона один из приоритетных. Несомненно, у нас есть интерес к импорту белорусской техники, но при условии ее конкурентоспособности по ценовым параметрам. Кроме того, сегодня нам крайне важно реализовать проект по восстановительному ремонту трамвайных вагонов, так как потребность в них гораздо выше, чем объем средств, который мы можем единовременно потратить на закупку новых трамваев, - отметил Виктор Кудряшов. - Что касается программы замены лифтового оборудования, как любой другой регион, при осуществлении массовой закупки мы заинтересованы в локализации на своей территории. Одно из перспективных направлений - создание сборочного производства могилевских лифтов в Самарской области".

Также в рамках заседания совместной рабочей группы обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Республикой Беларусь и Самарской областью. В настоящее время рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения между городами Самара и Минск, в открытии регулярного рейса выразили заинтересованность три российские авиакомпании.

Основным условием осуществления полетов является субсидирование перевозок с частотой 2 раза в неделю, что позволит формировать туристический и деловой потоки. В ходе обсуждения одним из вариантов снижения объемов субсидий назвали уменьшение аэропортовых сборов при определенной загруженности рейсов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:19 В Самарской области сократилось количество правонарушений в сфере охоты и рыболовства

Радует...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:18 В правительстве Самарской области обсудили механизмы развития исторической части Самары

Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:58 Виктор Кудряшов и Кирилл Тремасов обсудили дальнейшее выстраивание диалога с предприятиями

Во время моратория на проверки это важно...

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4