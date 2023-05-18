Рыбака из Самарской области осудили за браконьерство

В Приволжском районе Самарской области осудили местного рыбака. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2022 г. мужчина без специального разрешения в запретный период ловил в акватории Саратовского водохранилища раков. Он использовал пять специальных ловушек, которые считаются орудием массового истребления водных биоресурсов.
Позже, 9 февраля 2023 г., рыбака опять задержали уже с 54 ловушками. Он нанес Волго-Камскому территориальному управлению Росрыболовства ущерб более 12 тыс. рублей.
В итоге мужчину признали виновным по п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконный вылов водных биоресурсов") и назначили шесть месяцев исправительных работ условно с тем же испытательным сроком.
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