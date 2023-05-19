В Самаре вынесли приговор участнику банды "смотрящего" за Чапаевском

В пятницу, 19 мая, Самарский областной суд вынес приговор 20-летнему жителю Чапаевска, которого признали виновным в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), двух фактах вымогательства (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ) и разбое (п. "А" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, молодой человек, еще будучи несовершеннолетним, вошел в банду "смотрящего" за Чапаевском Л.

Как предполагало следствие, в составе банды юноша совершил в Самаре разбойное нападение на квартиру, а также вымогал 300 тыс. руб. у двух человек.

19 мая Самарский областной суд приговорил молодого человека к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

В правоохранительных органах пояснили, что уголовное дело еще одного участника той же банды Б., заключившего досудебное соглашение, рассмотрели ранее. Вынесенный ему приговор уже вступил в силу. В отношении других фигурантов дело еще не рассмотрено.