Самарец насмерть забил отца сковородой за пропавший обед

В Самаре вынесли приговор мужчине, забившему до смерти своего отца. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2021 г. он выпивал с отцом. Позже мужчины поссорились из-за того, что старший из них съел со сковороды обед сына. В результате обвиняемый избил отца этой сковородой. От тяжких травм потерпевший скончался.

Красноглинский районный суд приговорил самарца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный безрезультатно пытался оспорить этот приговор в апелляции. Теперь решение суда вступило в силу.