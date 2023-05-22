Самарец насмерть забил отца сковородой за пропавший обед

В Самаре вынесли приговор мужчине, забившему до смерти своего отца. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июле 2021 г. он выпивал с отцом. Позже мужчины поссорились из-за того, что старший из них съел со сковороды обед сына. В результате обвиняемый избил отца этой сковородой. От тяжких травм потерпевший скончался.
Красноглинский районный суд приговорил самарца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный безрезультатно пытался оспорить этот приговор в апелляции. Теперь решение суда вступило в силу.
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