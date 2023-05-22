Ревность довела сельчанку из Самарской области до убийства и колонии

Кинель-Черкасский районный суд рассмотрел уголовное дело 42-летней жительницы с. Репьевка, которую обвиняли в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В марте 2022 г. женщина из ревности поссорилась с пьяным сожителем. Позже, когда мужчина уснул, она задушила его проводом.
На суде сельчанка не признала вины. Ей назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
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