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Экология Общество

Энергетики "Т Плюс" очистили от мусора берега Волги

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ПАО "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в экологической акции "День Волги", в ходе которой убрали мусор с берегов реки в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Ежегодно 20 мая в России отмечается День Волги. 12 городов, в которых работает компания "Т Плюс", стоят непосредственно на берегах этой великой реки: Нижний Новгород, Кстово, Чебоксары, Новочебоксарск, Ульяновск, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Балаково, Энгельс, Саратов. Ещё несколько городов расположены на берегах рек-притоков Волги. Акция "День Волги" является частью ESG-повестки энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

"Все, кто живет на берегах Волги, не могут быть безразличны к вопросу сохранности прекрасной экосистемы реки. Энергетики традиционно заботятся как о городском комфорте, так и о природных ресурсах. Поэтому сотрудники "Т Плюс" вместе с членами семей поддержали акцию. Благодаря усилиям корпоративных волонтеров удалось убрать порядка 25 тысяч литров мусора на четырех территориях региона", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Компания "Т Плюс" в рамках ESG-стратегии реализует целую серию экологических инициатив: энергетики ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

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