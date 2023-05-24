Иван Ломаев будет восстанавливаться после травмы две-три недели

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев избежал серьезной травмы и будет восстанавливаться в течение двух‑трех недель, сообщает championat.com со ссылкой на главного врача самарцев Сергея Артамонова.

В воскресенье "Крылья" дома разгромили "Урал" со счетом 3:0. Ломаев в первом тайме столкнулся с нападающим гостей Алексеем Каштановым в верховой борьбе. Место в воротах хозяев занял Евгений Фролов.

"Ване Ломаеву удалось избежать серьезной травмы. Он уже выписан из больницы и будет восстанавливаться в расположении клуба. У него ушиб и растяжение, ориентировочные сроки восстановления — 2–3 недели", — сказал Артамонов "Чемпионату".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиге 24-летний Ломаев принял участие в 22 матчах. Также голкипер сыграл в шести встречах Фонбет Кубка России.