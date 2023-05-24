В Самаре осудили мужчину за экстремистские преступления

Во вторник, 23 мая, Центральный окружной военный суд в Самаре огласил приговор Р., признанному виновным в публичных призывах к терроризму, экстремизму деятельности и возбуждении ненависти. Об этом сообщили в суде.
Подсудимому назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима и на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.
В суде подчеркнули, что приговор еще не вступил в силу.
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