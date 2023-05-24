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Суды Происшествия

Самарец из ревности связал девушку и бил мечом для реконструкций

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее дома у подруги из-за ревности он привязал ее к стулу, угрожал убить и нанес несколько ударов мечом, предназначенным для реконструкции средневековых сражений. Обманом девушка смогла освободиться, уйти из квартиры и вызвать полицию.

Суд назначил самарцу три года лишения свободы условно.

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