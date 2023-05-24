Самарец из ревности связал девушку и бил мечом для реконструкций

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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.