В Самаре оштрафовали мужчину за публичные призывы к терроризму

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Во вторник, 23 мая, Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор П., признанному виновным в публичных призывах к терроризму в интернете. Об этом сообщили в суде.