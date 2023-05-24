В Самаре оштрафовали мужчину за публичные призывы к терроризму

Во вторник, 23 мая, Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор П., признанному виновным в публичных призывах к терроризму в интернете. Об этом сообщили в суде.
Суд назначил мужчине штраф 300 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть право обжаловать его в апелляционном порядке в течение 15 суток
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