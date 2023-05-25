Гражданина Узбекистана осудили в Самарской области за покушение на сбыт героина

В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор 26-летнему гражданину Узбекистан, которого признали виновным в 29 эпизодах покушения на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2022 г. мужчине в мессенджере предложили работу в качестве "закладчика" наркотиков. Он согласился, забрал из тайника 47 г героина и разложил его по 29 "закладкам". После этого он получил новую партию — 177 г. С этим героином на руках его и задержали.

Суд приговорил мигранта к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.