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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 10 га в Советском районе

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары в лице департамента градостроительства опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий в Советском районе. Общая площадь земельных участков — около 9,59 га.

Под развитие подпадают: территория площадью 7, 61 га в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулков Севастопольского, а также территория площадью 1, 98 га в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая, переулка Брусчатого.

Начальная цена — 6,9 млн рублей, шаг аукциона — 345,4 тыс. рублей.

Напомним, администрация Самары опубликовала постановление, связанное с комплексом указанных территорий, в январе 2023 года. Предельный объем строительства составит 306,8 тыс. кв. метров. Предполагается, что на обеих территориях будут снесены 10 аварийных домов 1940-1950-х годов строительства, нежилые здания, котельная, склад, механические мастерские и т. д.

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