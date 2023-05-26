Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 10 га в Советском районе

Администрация Самары в лице департамента градостроительства опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий в Советском районе. Общая площадь земельных участков — около 9,59 га.
Под развитие подпадают: территория площадью 7, 61 га в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулков Севастопольского, а также территория площадью 1, 98 га в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая, переулка Брусчатого.
Начальная цена — 6,9 млн рублей, шаг аукциона — 345,4 тыс. рублей.
Напомним, администрация Самары опубликовала постановление, связанное с комплексом указанных территорий, в январе 2023 года. Предельный объем строительства составит 306,8 тыс. кв. метров. Предполагается, что на обеих территориях будут снесены 10 аварийных домов 1940-1950-х годов строительства, нежилые здания, котельная, склад, механические мастерские и т. д.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?