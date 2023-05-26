Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 10 га в Советском районе

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Администрация Самары в лице департамента градостроительства опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий в Советском районе. Общая площадь земельных участков — около 9,59 га.