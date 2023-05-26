Жительница Самары пострадала в строительном магазине и взыскала полмиллиона

Суд Кировского района Самары вынес решение по иску местной жительницы по фамилии Звездина к известной сети строительных магазинов. Как рассказывала женщина, произошло примерно следующее.

Она вместе с мужем приехала в магазин со стройматериалами в ТЦ "Мега". В восьмом часу вечера покупательница осматривала образцы линолеума в отделе напольных покрытий. В какой-то момент она шагнула назад и споткнулась о лежащий на полу рулон. В результате женщина упала и ударилась поясницей об оборудование для нарезки линолеума. Она смогла встать, но далее, от боли, потеряла сознание.

Кто-то из посетителей магазина вызвал скорую помощь. Сотрудники магазина также составили акт о происшествии. Далее пострадавшая долгое время лечилась в больнице, а затем наблюдалась в поликлинике — это подтверждается медицинскими документами. Женщина также не могла работать из-за того, что ей нельзя было находиться в сидячем положении. В итоге семейное предприятие простаивало, что подтверждается налоговыми декларациями.

В итоге в суде представитель сети магазинов согласился выплатить пострадавшей полмиллиона рублей. После чего стороны смогли заключить мировое соглашение.