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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил условный срок за незаконный вылов раков

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе Самарской области местного жителя осудили за незаконный вылов раков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 г. мужчина без специального разрешения установил в акватории Волги две ловушки для раков, которые считают орудием массового истребления водных биоресурсов.

В итоге суд назначил рыбаку шесть месяцев исправительных работ условно.

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