Житель Самарской области получил условный срок за незаконный вылов раков

В Хворостянском районе Самарской области местного жителя осудили за незаконный вылов раков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2023 г. мужчина без специального разрешения установил в акватории Волги две ловушки для раков, которые считают орудием массового истребления водных биоресурсов.
В итоге суд назначил рыбаку шесть месяцев исправительных работ условно.
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