На блогера Гутина подали в суд стоматологи за плохой отзыв

Истцы по фамилиям Старобор, Мичурин и представители фирмы "Солнечный остров" обратились в суд Кировского района Самары с иском о защите чести и достоинства. Им не понравились отзывы блогера А. И. Гутина в соцсети "Фейсбук" (признана экстремистской организацией на территории РФ и запрещена), YouTube (сайт нарушает законодательство РФ), а также "Вконтакте" и "Одноклассники".

"А теперь фраера, цирковые номера. Видит бог, не хотел я всего этого, но адекватность дело очень нестабильное. И человек, по совместительству один из виновников торжества этой истории, ее не проявил, вынудив меня все-таки рассказать этот увлекательный и полный драматизма детектив. Итак, начнем помолясь. Один мой фейсбучный знакомый, назовем его просто Д, связался со мной и сказал: — А., а давайте мы, как <…> (ненормативная лексика) стоматологическая клиника, отремонтируем вам весь рот, а вы за это напишите о том, какие мы <…> (ненормативная лексика)", — цитирует суд Кировского района изначальный текст Гутина.

Гутин описал в соцсетях все последовавшие за этим страдания. Он говорит, что согласился на услуги, но представители клиники поссорились между собой и предполагает, что один, считая Гутина другом второго, решил мстить. В итоге, опять же по словам Гутина, работы выполняли плохо, было очень много боли, коронки выпадали.

"А поскольку я живу не в Москве, мне приходилось бежать за помощью к местным стоматологам и уже за свои кровные устранять аварии", — цитирует суд Гутина.

В последующих постах Гутин назвал обидчиков "криворукими эскулапами" и возмутился тем, что они, доставив ему неудобства, еще и подали на него в суд иск о защите чести и достоинства.

В итоге выяснилось, что клиника через суд взыскивала оплату услуг с Гутина. А судебно-медицинской экспертизой № ГБУЗ г. Москвы "Бюро судмедэкспертизы" установлено, что недостатков обследования и лечения Гутина А.И. в ООО Солнечный остров" не выявлено.

Суд из постов Гутина признал не соответствующим действительности следующее: "по указанию единственного участника и генерального директора ООО "Солнечный остров" Старобор С. А. Мичурин К.П. в числе других докторов ООО "Солнечный остров" оказал Гутину А.И. некачественные медицинские стоматологические услуги по лечению зубов и установке имплантатов, что в ООО "Солнечный остров" врач стоматолог-ортопед Мичурин К.П. зуб мудрости протолкнул в гайморову пазуху Гутина А.И., что назначенная судом судебно-медицинская экспертиза доказала, а суд подтвердил некомпетентность докторов ООО "Солнечный остров" и оказание Гутину А.И. некачественных медицинских стоматологических услуг". К моменту решения суда Гутин спорные публикации удалил.

Суд решил, что с Гутина должны взыскать компенсации морального вреда по пять тысяч рублей. В остальной части требований служители Фемиды отказали. Впрочем, судя по сайтам судов, блогер в мае 2023 г. подал жалобу на решение. Третьим лицом в облсуде решили привлечь управление Роспотребнадзора по Самарской области.