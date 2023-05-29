Эксперт Новикомбанка рассказал, чем опасна процедура банкротства физических лиц

В год своего 30-летия Новикомбанк (опорный банк Ростеха) наращивает просветительскую активность и расширяет географию проведения семинаров по финансовой грамотности в городах присутствия Госкорпорации. На этот раз эксперт банка Александр Дошлыгин провел уроки для сотрудников ключевых воронежских предприятий.

Специалисты концерна "Созвездие" (входит в холдинг Росэлектроника) и филиала ПАО "ИЛ" - ВАСО (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) узнали, как разумно управлять личным бюджетом, определять допустимый уровень финансовой нагрузки, а также об инструментах для пополнения денежных накоплений.

Наиболее остро обсуждался вопрос борьбы с карточными мошенниками: в аудитории были подробно разобраны актуальные примеры кражи платежных данных клиентов и меры противодействия этому. Также особое внимание было уделено вопросам кредитования и программам лояльности - эксперт Новикомбанка подробно рассказал о преимуществах кэшбека, а также о том, как и где правильно прочитать реальные условия по кредитному договору.

Большой блок вопросов программы финансового просвещения был посвящен обсуждению процедуры банкротства физических лиц. Эксперт Новикомбанка обратил внимание, что данная процедура приобрела большую популярность: по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за первое полугодие 2022 года российские суды признали банкротами 121,3 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это почти на 40% больше, чем за тот же период 2021 года. При этом граждане часто не знают о негативных последствиях личных банкротств.

"На наших уроках финансовой грамотности мы предостерегаем людей от того, чтобы слепо верить красивым баннерам "спишем долги", "закроем все кредиты", и разъясняем побочные последствия, которые несет за собой банкротство. Мы видим множество примеров, когда объявивший себя банкротом человек лишался единственного жилья. Поэтому мы прилагаем значительные усилия для повышения финансовой грамотности наших клиентов, разъясняя, что процедура банкротства - крайняя и нежелательная мера решения своих финансовых проблем. Граждане, осознанно набирающие кредиты, чтобы потом объявить себя банкротом, могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной российским законодательством", - напомнил Александр Дошлыгин.