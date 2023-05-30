"Волгафест" пройдет в Самаре с 13 по 18 июня

Во вторник, 13 июня, на первой очереди набережной в Самаре откроется седьмой фестиваль "Волгафест". Тема 2023 г. - Любовь.

Организаторы планируют исследовать многогранность любви: любовь к ближнему, к Волге, природе, искусству, своему делу, к семье. Любовь может исцелять и вдохновлять, а может печалить и ранить. Самым разным проявлениям самой разной любви посвящен фестиваль-2023.

Формат фестиваля остается прежним: музыкальная, театральная, образовательная, паблик-арт программа.

"Уже много лет мы переосмысливаем пляжную инфраструктуру набережной. Начали с пляжной кабинки, а стартом подготовки к фестивалю стал конкурс пляжной архитектуры. Получили около 100 заявок, в жюри были приглашены именитые эксперты в сферах архитектуры и искусств из Самары, Москвы, Казани и других городов. В результате были отобраны три проекта. Уверены, что они будут пользоваться популярностью, в планах - оставить их на набережной до конца лета. Еще на первой очереди появится множество надувных, мягких, высоких и низких, интерактивных арт-объектов. К примеру, архитектурное бюро "Дружба" создаст большой объект под названием "Волжский слон", который позволит в игровой форме взаимодействовать с Волгой и песком"‎, - рассказал основатель и продюсер фестиваля Михаил Савченко.

Одним из нововведений станет площадка под названием "Скажи ДА!" - место в конце пляжа, где построят свадебную арку, которая станет главной фотозоной для влюбленных. Если вдруг ваша роспись выпадет на даты фестиваля, то мы очень советуем заехать туда для фотосессии.

В рамках театральной программы пройдут спецпоказы для детей на траве под сенью деревьев. Каждый вечер на закате пройдет сайт-специфик-спектакль: постановка будет состоять из пяти новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви. Построят специальную сцену, максимально интегрированную в лес. Музыку для постановки написала (и исполнит на фестивале) композитор Кира Вайнштейн - номинант "Золотой Маски" и премии им. Сергея Курехина.

Музыкальная программа традиционно предложит разнообразные жанры: от нового попа от махачкалинской группы "Нееет, ты что" и африканских ритмов от "Либерии" до меланхоличного инди-попа от проекта "Наадя".

Сердцем фестиваля станет музейный городок. У каждой институции с 13 по 18 июня запланирована своя локация. Музей Алабина создаст Алабинскую оранжерею, Самарский художественный музей расскажет о Доме с атлантами, Третьяковка в Самаре поделится необычным ракурсом шедевров национального искусства, галерея "Виктория" проведет на главной сцене фестиваля аукцион молодого contemporary art. Если вы давно мечтали начать собирать коллекцию - советуем сделать это на фестивале. Внутри музейного городка организуют локацию, где состоятся лекции и мастер-классы для всей семьи.

Еще одним важным проектом станет "Замок для чудовищ", коллаборация с творческими командами из Перми и Томска - в розовом павильоне ожидаются психологические и художественные практики. Там будут говорить о том, что любовь лечит - c ее помощью можно справиться с проблемами и многолетними страхами. В этом "замке" можно будет победить своих внутренних монстров.

В лектории поговорят о многих ликах любви: забота, поддержка, экология, городская среда. Любовь - это состояние (речь пойдет о психологии), любовь - это химия (поговорим о медицине, антропологии), любовь - это семья (вы услышите о самых известных парах в мировом искусстве).

Маркеты представят традиционную программу: еда, сувениры, мерч, дизайнерские украшения, свопы, танцы, пирожные в виде сердечек.

Нововведением года станет параллельная программа "Волгафест" на других набережных региона - 17 июня набережные Тольятти, Сызрани и Октябрьска ожидают гостей. Формат - семейный пикник с музыкальной и перформативной программами.

Фестиваль будет работать по будням с 16:00, а 17 и 18 июня - с 12:00.