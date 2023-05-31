Житель Самарской области насмерть сбил пешехода и отправится в колонию-поселение

В Сызранском районе Самарской области осудили автомобилиста, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее не имевший водительских прав мужчина сел за руль, съехал с дороги на обочину и сбил человека. После этого водитель скрылся, а пешеход скончался.
Мужчину признали виновным по п. "б", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП и отсутствием права управления транспортным средством"). Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии-поселении.
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