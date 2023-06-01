16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары дала добро строительству высотки на ул. Советской Армии Комплексная система безопасности и видеонаблюдения Крымского моста создана самарским консорциумом "Интегра-С" В Самаре обсудят возможность появления многоэтажек в Кировском районе Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 10 га земли в Советском районе Минкульт РФ выделил 113 млн рублей на реставрацию двух объектов в Самаре

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары дала добро строительству высотки на ул. Советской Армии

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 322
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары опубликовала постановление о предоставлении разрешения ООО "Стройград" на возведение многоэтажки в Советском районе.

"Предоставить ООО "Стройград" разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 4172 кв м на ул. Советской Армии под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)", - отмечается в постановлении.

Напомним, в начале апреля в Самаре завершились общественные обсуждения, на которых обсуждался вопрос потенциального строительства многоэтажки. По итогам обсуждений большинство жителей высказались положительно.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2