Мэрия Самары дала добро строительству высотки на ул. Советской Армии

Мэрия Самары опубликовала постановление о предоставлении разрешения ООО "Стройград" на возведение многоэтажки в Советском районе.

"Предоставить ООО "Стройград" разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 4172 кв м на ул. Советской Армии под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)", - отмечается в постановлении.

Напомним, в начале апреля в Самаре завершились общественные обсуждения, на которых обсуждался вопрос потенциального строительства многоэтажки. По итогам обсуждений большинство жителей высказались положительно.