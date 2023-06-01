Мэрия Самары дала добро строительству высотки на ул. Советской Армии

Мэрия Самары опубликовала постановление о предоставлении разрешения ООО "Стройград" на возведение многоэтажки в Советском районе.
"Предоставить ООО "Стройград" разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 4172 кв м на ул. Советской Армии под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)", - отмечается в постановлении.
Напомним, в начале апреля в Самаре завершились общественные обсуждения, на которых обсуждался вопрос потенциального строительства многоэтажки. По итогам обсуждений большинство жителей высказались положительно.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?