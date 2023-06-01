Специалисты Тольяттиазота посетили арт-пространство для особенных детей

Специалисты ТОАЗа посетили тольяттинский Дворец творчества детей и молодежи, где познакомились с реализацией проекта "Арт-пространство "Волшебный мир развития", получившего поддержку предприятия в рамках конкурса "Химия добра". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Конкурс общественных инициатив "Химия добра" является одним из социально ориентированных проектов Тольяттиазота, за время его существования грантовую поддержку получили более 60 проектов на сумму более 11 млн рублей.

Проект Дворца творчества детей и молодежи стал одним из 9 победителей "Химии добра" в 2022 году. Он направлен на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью творчества. Через занятия изобразительным искусством, тренинги и прикладную деятельность особенные дети адаптируются в обществе и повышают уровень самоорганизации. Уроки включают в себя станковую живопись и графику.

На грантовые средства Дворец творчества приобрел специальные мольберты и необходимые расходные материалы. Сейчас в учреждении дополнительного образования занимается 8 особенных детей. Уроки небольшими группами позволяют уделять внимание каждому юному художнику. Авторы проекта — педагоги с многолетним стажем — уверены, что арт-терапия способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит, а также раскрывает творческий потенциал ребят.

Дворец творчества детей и молодежи получил грант от ТОАЗа уже во второй раз. Предыдущий проект касался подростков с девиантным поведением. Положительные результаты реализованной инициативы стали мотивацией к продолжению сотрудничества как со стороны ТОАЗа, так и со стороны образовательного учреждения.

"Представленные нами на конкурс "Химия добра" проекты сложные, касаются особенных детей и подростков, — рассказала Любовь Скрипинская, директор МБОУДО "Дворец творчества детей и молодежи". — Мы благодарны, что Тольяттиазот поверил в перспективность и особую значимость наших педагогических инициатив и поддержал их грантом. Благодаря таким конкурсам в городе появляются новые пространства для творчества, места для общения и проведения интересных и развивающих занятий, которые для особенных детей являются еще и полезной терапией".