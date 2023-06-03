Компанию из Новокуйбышевска уличили в попытке подкупить пристава

Прокуратура Самарской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении новокуйбышевского ООО "Денис" за попытку подкупить пристава, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что начальнику структурного подразделения ГУ ФССП России по Самарской области было предложено незаконное вознаграждение в размере 2,9 млн руб. за взыскание в приоритетном порядке денежных средств по исполнительному производству. Указанная сумма составляла 10% от суммы долга по исполнительному производству, находящемуся на исполнении в отделении судебных приставов, в пользу ООО "Денис".

"Прокуратурой области в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка г. Новокуйбышевска", — заявили в прокуратуре.

В настоящее время дело не рассмотрено. Ход и результаты его рассмотрения контролируются прокуратурой области.