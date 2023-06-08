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Суды Происшествия

Сотрудник самарского ИВС отделался штрафом после побега заключенного

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожныйй районный суд Самары вынес приговор сотруднику изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, которого обвиняли в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"В августе 2021 г. сотрудник изолятора не проверил работоспособность технических средств охраны в одной из камер. А после приема пищи лицами, содержащимися под стражей в этой камере, он не изъял у них столовые приборы. Один из обвиняемых воспользовался невнимательностью сотрудника изолятора и используя указанные приборы совершил побег из-под стражи", — уточняют в надзорном ведомстве.

Благодаря оперативно проведенной специальной операции беглец был задержан сотрудниками транспортной полиции на территории вагонного депо станции Самара.

Суд назначил невнимательному сотруднику ИВС наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

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