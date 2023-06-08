Бывшему предправления "Тольяттихимбанка" не удалось сменить колонию на принудительные работы

Самарский областной суд не позволил бывшему председателю правления АО "Тольяттихимбанк" Александру Попову заменить лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 9 июня 2021 г. Центральный районный суд Тольятти признал, что Попов пытался дать взятку $2 млн судье Верховного Суда РФ. Взятка предназначалась за признание незаконными решения налоговой службы об уплате недоимки, а также судебных актов, оставивших это решение в силе. Попова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 338 млн рублей.

17 апреля 2023 г. Новокуйбышевский городской суд согласился заменить осужденному неотбытую часть срока более мягким наказанием — принудительными работами.

Это решение оспорила Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В итоге областной суд встал на сторону надзорного ведомства.