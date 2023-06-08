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Суды Происшествия

Бывшему предправления "Тольяттихимбанка" не удалось сменить колонию на принудительные работы

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд не позволил бывшему председателю правления АО "Тольяттихимбанк" Александру Попову заменить лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 9 июня 2021 г. Центральный районный суд Тольятти признал, что Попов пытался дать взятку $2 млн судье Верховного Суда РФ. Взятка предназначалась за признание незаконными решения налоговой службы об уплате недоимки, а также судебных актов, оставивших это решение в силе. Попова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 338 млн рублей.

17 апреля 2023 г. Новокуйбышевский городской суд согласился заменить осужденному неотбытую часть срока более мягким наказанием — принудительными работами.

Это решение оспорила Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В итоге областной суд встал на сторону надзорного ведомства.

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