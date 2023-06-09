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Суды Происшествия

Сотрудница почты из Самарской области присваивала лотерейные билеты и социальные выплаты

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отрадненский городской суд признал начальницу отделения почты виновной в пяти эпизодах растраты и трех служебных подлогах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина присваивала лотерейные билеты, а также пенсии и иные социальные выплаты — всего около 130 тыс. рублей.

Во время расследования обнаружилась тетрадь обвиняемой, в которую она записывала задолженности перед отделением почты.

В итоге суд учел наличие иждивенцев у обвиняемой и тяжелое материальное положение и ей наказание ниже низшего предела — штраф 30 тыс. рублей

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