Экс-командира роты ДПС потребовали приговорить к 16 годам за взяточничество

В Самаре завершили судебное следствие по уголовному делу командира роты ДПС Исабека Рамазанова и его приятеля по фамилии Красноштан. Их обвиняли в покушении на мошенничество группой лиц в особо крупном размере, а Рамазанова еще и крупном взяточничестве.

Напомним, мужчин задержала ФСБ. А позже они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, один из обвиняемых узнал о значительных доходах ООО, с которым сотрудничала организация, которую он представлял. Мужчина предложил полицейскому поучаствовать в хищении денег этой фирмы. Для этого правоохранителю нужно было предоставить информацию о доследственной проверке и контролировать ее проведение.

Речь шла об ООО "Европринт". Правоохранители считают, что директору Ивану Широкову предложили помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Деньги забирал бывший подчиненный Широкова по фамилии Красноштан. После задержания он согласился сотрудничать со следствием. В итоге следователи решили, что деньги требовал Рамазанов.

Полицейский вину не признавал и указывал, что работал в ГАИ, а не в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, где могли решить вопросы о проверке коммерческой организации.

При этом Рамазанова обвинили еще и в получении взяток от двух подчиненных за покровительство на общую сумму более 2,6 млн рублей. Сам он и в этом не признался.

По данным открытых источников, ООО "Европринт" занимается производством изделий из бумаги и картона. В компании работают 96 человек. В 2021 г. выручка выросла до 1,6 млрд рублей. Директор компании — Иван Широков, учредитель — Леонид Луговцов. Компания сообщает о себе, что изготавливает "рекламно-журнальную, этикеточную и упаковочную продукцию премиум-класса".

"Красноштану гособвинитель запросил три года лишения свободы общего режима, Рамазанову — 16 лет и семь месяцев лишения свободы со штрафом в шестикратном размере взятки, с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок 14 лет и восемь месяцев", — сообщили в правоохранительных органах.