49 общественных пространств выбрали жители Самарской области для благоустройства в 2024 году

В 10 городах и Безенчукском районе Самарской области проводилось Всероссийское голосование по выбору общественных пространств в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Участие в голосовании приняли почти 420 тысяч человек. Регион вошел в 10-ку лидеров по количеству набранных голосов, при этом городской округ Самара по числу проголосовавших вошел в топ-3 среди городов, уступив место только Уфе и Санкт-Петербургу.

Также Самарская область стала лидером по вовлеченности волонтеров, которые помогали людям голосовать, рассказывали про территории, объясняли, какими они станут после обновления.

Напомним, на голосование было предложено 105 общественных территорий, в результате жителями региона было отобрано 49 территорий, которые преобразятся в 2024 году.

Победителями голосования признаны:

Самара - парк "Воронежские озера" (3 этап), бульвар по ул. Черноречеголосонской, парк "Молодежный" (3 этап).

Тольятти - парк "Дендрарий", парк Центрального района (2 этап), набережная Комсомольского района.

Жигулевск - спортивный кластер около "Атланта"; променад по ул. Никитина от 1 до 27 дома; бульвар по ул. Фрунзе; мкр-н Александровское поле; променад от п. Южный до с. Богатырь; центр культуры Морквашей по ул. Промышленная, 7; променад от магазина "Наша марка" до конечной остановки ул. Парковая; парк военной техники за домом 10 по ул. Гидростроителей; зона отдыха у ДК "Юбилейный"; рекреационная зона с. Зольное.

Кинель - Студенческий сквер в п. Усть-Кинельский; сквер "Березовая роща" в п. Алексеевка (2 этап); "Спортивное ядро" в районе ОЦ "Лидер" (3 этап); общественная территория в районе ул. Орджоникидзе, 122-122А (2 этап); общественная территория по ул. Украинская, 30-32 и ул. Герцена, 29 и ул. Мостовая, 28 (2 этап); общественная территория в мкр-не Елшняги между ул. Дачная и ул. Раздольная.

Новокуйбышевск - сквер "Слава труду" (2 этап); территория в районе домов по пр. Победы, 48А и ул. Карбышева, 8А (2 этап); общественная территория вдоль ограждения биофабрики по ул. Карбышева и ул. Свердлова; территория в районе дома 14Б по ул. Карбышева (2 этап); общественная территория по ул. Свердлова, 1 и ул. Ворошилова, 2; территория по ул. Егорова (дублер) от дома 4 до пересечения с ул. Суворова; территория в районе ул. Киевская, 17-19; территория между ул. Егорова, 12-14 и детсадом "Гномик".

Октябрьск - пешеходная зона с велодорожкой от "Парка Поколений" до дома 3 по ул. 3-го Октября; общественная территория у школы № 9; общественная территория у храма Смоленской иконы Божьей Матери; пешеходная зона по ул. Аипова от дома 3 по 33.

Отрадный - сквер в районе Отрадненского нефтяного техникума; территория у мостика в конце ул. Первомайская; территория в районе Спортивной школы на пересечении ул. Советская и 1-й Школьный переулок.

Похвистнево - парк "Юбилейный" (4 этап); пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (4 этап); территория в части города "Вязовка", детская площадка.

Сызрань - Аллея Славы по ул. Локомобильная; набережная у стадиона "Кристалл"; разворотная площадка конечной автобусной остановки, ул. Базарная.

Чапаевск - северная часть парка храма Сергея Радонежского; территория по ул. Пархоменко, 29.

Безенчук - привокзальная площадь и сквер напротив ТЦ "Магнит" по ул. Мамистова; универсальная спортивная площадка на месте хоккейного корта в мкр-не "Военный городок"; пешеходная зона по ул. Куйбышева между ул. Мамистова и ул. Кирова; пешеходная зона по нечетной стороне ул. Советская от ул. Нефтяников до ул. Ломоносова; пешеходная зона по четной стороне ул. Советская от ул. Осипенко до ТЦ "Элвин".

Стоит отметить, что активное участие в голосовании также приняли жители новых регионов, вошедших в состав России. За общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году, проголосовало более 7 тысяч жителей города Снежное Донецкой народной республики.