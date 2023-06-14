Кассационный суд оставил без изменений приговор бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс"

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Во вторник, 13 июня, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы адвокатов Юрия Юдина и Николая Юдина, поданные в интересах Сергея Комарова, бывшего начальника отдела внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка АО "РКЦ "Прогресс". Об этом сообщили в суде.