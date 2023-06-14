Кассационный суд оставил без изменений приговор бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс"

Во вторник, 13 июня, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы адвокатов Юрия Юдина и Николая Юдина, поданные в интересах Сергея Комарова, бывшего начальника отдела внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка АО "РКЦ "Прогресс". Об этом сообщили в суде.
Также жалобу подавал адвокат Денис Гизатуллин, представляющий интересы осужденного Алексея Шакалиды, бывшего управляющего ООО "ТРАНСИ", с которым был заключен договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО "РКЦ "Прогресс".
Ранее Комарова признали виновным в четырех эпизодах мошенничества и приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима.
Алексея Шакалиду признали виновным в мошенничестве и незаконных валютных операциях. Ему назначили год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Кассационный суд изучил материалы уголовного дела и оставил состоявшиеся судебные решения без изменений.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...