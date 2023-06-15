Новое рассмотрение дела о таунхаусах на оз. Паршино затягивается из-за неявки свидетелей

В Самарском районом суде продолжается судебное следствие по обвинению жителя Самары Александра Храмова в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, по версии предварительного следствия, подсудимый совершил мошенничество, не расплатившись с инвесторами, с которыми он реализовал проект строительства таунхаусов у озера Паршино на 18 км Московского шоссе.

В октябре 2021 г. по обвинительному приговору федерального судьи Дмитрия Дерунова Храмов получил пять лет колонии и был помещен в следственный изолятор. Однако через 11 месяцев заключения он был освобожден решением Шестого кассационного суда, отправившего дело на новое рассмотрение.

При повторном разбирательстве после 27 состоявшихся заседаний защита обвиняемого, по ее мнению, все никак не может добиться от потерпевшего Павла Германова убедительного ответа на вопрос, откуда у него могли взяться средства на финансирование строительства таунхаусов.

По тому же поводу 14 июня в суде была допрошена 78-летняя родительница Германова, которая сообщила, что сын якобы получил в наследство от бабушек две квартиры. Однако об этом наследстве Германов почему-то ранее умалчивал. Также женщина заявила суду, что ее 17-летняя внучка дала отцу заработанные ею 800 тыс. рублей. В то время как Германов ранее сообщал суду, что деньги дочь получила в результате реализации подаренного ей автомобиля.

Допрос этого свидетеля породил больше вопросов, чем ответов. Например, защита очень сомневается в том, что сама Германова, помогавшая сыну, может получать из Германии пенсию в 65 тыс. евро, хотя суду была представлена соответствующая выписка из банка.

По словам адвоката подсудимого Максима Сухова, процесс затягивается из-за неявки в суд свидетелей. Даже "главный" потерпевший, у которого Храмов якобы похитил около 44 млн рублей, не ходит на судебные заседания, так как переехал жить в Германию.

Потерпевшей стороне грозит прекращение дела по причине истечения срока давности привлечения Храмова к уголовной ответственности, этот срок составляет 10 лет после совершения тяжкого преступления (строительство было завершено в августе 2013 года). Без приговора заявители, вероятно, не смогут решить финансовый вопрос в гражданском суде.