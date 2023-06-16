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60 одаренных детей и подростков получили именные премии губернатора Самарской области

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 июня в самарском Дворце спорта им. Владимира Высоцкого состоялась торжественная церемония вручения дипломов лауреатам именных премий губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Именные премии учреждены в 2004 году и присуждаются детям, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных состязаний, областных, всероссийских и международных конкурсов. Ее главная цель — поддержать одаренных детей на раннем этапе обучения и создать условия для развития интереса у школьников к научной и исследовательской деятельности, спортивных и творческих способностей.

В этом году свои достижения и работы на суд жюри представили 349 ребят в возрасте от 7 до 18 лет из всех районов и городов Самарской области. Конкурс проводился по пяти номинациям: "Учебная и исследовательская деятельность", "Художественное творчество", "Любительский спорт", "Техническое творчество", "Социально значимая деятельность".

Звания лучших удостоились 60 учеников — им вручили именные дипломы лауреата и премии в размере 12 тысяч рублей.

От имени губернатора региона Дмитрия Азарова юные таланты поздравил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян и пожелал, чтобы у каждого была своя мечта, новые идеи и стремление двигать вперед российскую науку.

Виктор Акопьян отметил, что в этом году на конкурсе немало крайне интересных работ. Например, таких, как проект по созданию огнепрочных роботов, которые помогут пожарным в спасении людей, или разработка комплекса реабилитации пациентов по восстановлению двигательной функции верхних конечностей.

К ребятам обратился президент Самарского университета, профессор Виктор Сойфер: "Скоро перед вами встанет выбор — остаться в Самаре или уехать в другой город, чтобы продолжать образование. Подумайте, прежде чем принимать это решение. Когда-то и у меня был такой выбор, я его сделал и ни разу об этом не пожалел. Я связал свою жизнь с Самарой, с Самарской областью, с ее людьми. Желаю и вам найти свое место в жизни", — напутствовал он победителей.

В Самарской области ведется всесторонняя работа с талантливыми детьми. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Самаре открыт региональный центр для одаренных детей "Вега" по аналогии с сочинским центром "Сириус". В рамках национального проекта "Образование" учебное заведение капитально отремонтировано и оснащено самым современным оборудованием.

Глава региона считает построение эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей одной из важнейших задач, так как уже завтра их таланты и способности станут драйвером развития региона и России в целом.

"Мы имели уникальную возможность создать аналог "Сириуса" не на пустом месте, а на базе уже работающего учреждения, — подчеркнул Дмитрий Азаров в ходе посещения центра "Вега". — Центр должен консолидировать лучшие образовательные программы и кадры. Для этого необходимо развивать партнерскую сеть из промышленных предприятий, научных и образовательных организаций".

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