БПЛА, новые разработки и логистические проекты: делегация Самарской области работает на ПМЭФ-2023

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о работе делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме — 2023.

По словам главы областного минэкономразвития, на полях ПМЭФ уже подписано и планируется к подписанию большое количество соглашений по проектам, которые уже выходят на этап стройки и которые готовятся к проработке. "Именно на Питерском форуме мы выходим на принятие решений и закрепляем достигнутые договоренности", — пояснил Дмитрий Богданов.

Делегация региона проводит встречи с потенциальными инвесторами, с которыми прорабатываются варианты реализации их проектов на территории Самарской области.

"Это проекты по комплексному развитию территорий, связанные с внедрением научных разработок и технологических решений. Кроме того, мы обсуждаем с инвесторами проекты, которые могут существенно помочь в развитии транспортного коридора "Север-Юг" и создания транспортно-логистических мультимодальных комплексов на территории региона", — перечислил Дмитрий Богданов.

По словам министра, есть и потенциальные инвесторы с планами по строительству заводов в разных отраслях промышленности, в том числе — фармацевтики.

Команда региона эффективно работает на ПМЭФ-2023. Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с компанией "Транспорт будущего". Документ закрепил договоренности о создании в регионе производства беспилотных авиационных систем полного цикла. Общий объем инвестиций может превысить 20 млрд рублей. А количество созданных инновационных рабочих мест превысит 1 000.

Еще более 13,6 млрд рублей инвестиций принесет региону подписанное соглашение с гендиректором ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" Михаилом Смирновым. Инвестор создаст в ОЭЗ Тольятти один из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур.