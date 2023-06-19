Первые по жизни

Быть первым — удивительное чувство, гремучая смесь риска, азарта и вдохновения. Первый делает то, что другим не под силу, что считали нереальным или даже не задумывались о такой возможности. Это трудно и круто одновременно. В понедельник, первый и самый сложный день недели наше издание вместе с Tele2 вспомнило людей, которые пошли против стереотипов, нашли другой, но свой путь и стали первопроходцами и лидерами. Возможно, их истории и принципы помогут пережить начало рабочей недели, поднимут настроение или сподвигнут на что-то большее.
Павел Третьяков: делать то, что увлекает
Павел Третьяков — предприниматель, владелец ткацких и прядильных фабрик. Три поколения купеческой семьи до него интересовались только торговыми лавками и домашним бытом. Павел же, посетив Эрмитаж, был поражен мастерством русских и зарубежных художников. В 1856 году он приобрел две первые картины "Искушение" Н. Г. Шильдера и "Стычка с финляндскими контрабандистами" В. Г. Худякова. Третьяков стал страстным коллекционером — картин становилось с каждым годом всё больше, они не помещались в доме, тогда к особняку стали пристраивать дополнительные помещения. Идея создать коллекцию для себя и сделать ее доступной для всех переросла в один из величайших по количеству экспонатов и размерам выставочных площадей музей мира — Третьяковскую галерею.
Жюль Верн: смело мечтать
Писатель-фантаст Жюль Верн получил юридическое образование, но был любопытным, интересовался наукой, путешествиями и смело делился идеями, которые многие считали нереализуемыми. В своих романах он предсказал алюминий, подводные лодки, автомобили, телевидение, допустил возможность полета на луну, причем описал принцип такого полета: гигантская пушка, снаряд которой послужит пассажирским модулем, а от перегрузок героев романа спасали мягкие стены кабины, обшитые подушками.
Константин Циолковский: искать возможности
Основоположник космонавтики Константин Циолковской в юности учился по книгам в Чертковской библиотеке в Москве — это был единственный доступный путь к знаниям для почти глухого юноши. Там он прочел книгу Жюля Верна "С Земли на Луну", которая захватила его внимание. Позже Циолковский в своей повести "На Луне" предвидел ощущения человека, попавшего на спутник Земли, также он первым обосновал, что аппаратом полетов в космос может стать ракета, разработал концепцию ракетного двигателя и определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему.
Сергей Королев и Илон Маск: изучать чужой опыт
Труды Циолковского стали подспорьем Сергею Королеву в конструировании ракет. В результате его усилий 12 апреля 1961 года первым в мире космонавтом стал Юрий Гагарин. В 21 веке предприниматель, инженер-изобретатель, миллиардер и богатейший человек мира Илон Макс назвал Циолковского — одним из своих любимых авторов и учителей. Среди самых известных проектов 51-летнего Маска — компания по производству электромобилей Tesla и космическая корпорация SpaceX, а в планах — колонизация Марса. Фантастика, не правда ли?
Андрей Гейм и Константин Новоселов: действовать по другим правилам
Нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов в начале двухтысячных получили самый тонкий материал в мире — графен. Свое открытие физики буквально достали из мусорной корзины. Сосед по лаборатории готовил сырье для настройки микроскопа, приклеивал к скотчу частицы графита. Ученые подобрали этот скотч и буквально в тот же день получили образец, который стал проявлять ожидаемые свойства — вещество толщиной в атом со стабильной структурой, потом оказалось — и с невероятными перспективами в области электроники: от сверхтонких гибких дисплеев до антикоррозийных покрытий и сверхмощных аккумуляторов.
Оператор Tele2: поддерживать своих
Шанс начать что-то новое есть у каждого, например, с понедельника. Но после выходных нередко именно понедельник становится для многих самым тяжелым днем. Tele2 уже 7 лет первым из мобильных операторов реализует поддержку своих клиентов в самый сложный день недели. Компания изучала, чего так не хватает абонентам в понедельник, и постепенно расширяла программу лояльности. Оказалось, не хватает самого простого, но такого приятного: не опоздать на работу, взбодриться кофе, вечером заняться чем-то приятным или съесть вкусненькое. Все это Tele2 учла и до 3 июля каждый понедельник предлагает абонентам сет из более чем 10 полезных подарков: скидки на такси, бесплатных фильмов в Wink, скидки 25% на заказ продуктов в "Пятерочка доставка" или 15% на онлайн-шоппинг в Lamoda и еще много других интересных предложений. А на сладкое — капучино и мороженое во "Вкусно и точка".
Как и все гениальное, принцип простой: заходите в приложение "Мой Tele2", выбираете подарок, получаете промокод и наслаждаетесь. Акция "Понедельники" стартовала месяц назад и продлится до 3 июля, предложениями воспользовались уже десятки тысяч жителей Приволжья. Не упускайте шанс, получайте сразу три приятных подарка каждый понедельник, возможно, они вдохновят вас на что-то новое, увлекательное и рискованное. Первым быть круто, но начать надо, хотя бы с малого — лучшего выбора для себя. Подробности о подарках на сайте.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации