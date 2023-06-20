Обвинение попросило 12 и девять лет заключения для экс-сотрудников МЧС из Тольятти

В понедельник, 19 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти состоялись прения по делу бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Жирова и Владимира Степанова, обвиняемых во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Представитель гособвинения просил признать фигурантов виновными, приговорить Жирова и Степанова к длительным срокам заключения, большим штрафам и лишить их специальных званий.

Напомним, уголовное дело по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") возбудили в отношении трех сотрудников МЧС. Под суд пошли два замначальника ОНД - Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову - пять.

15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,05 млн руб., а также дополнительным запретом на пять лет после освобождения занимать определенные должности.

Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела - шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.

Приговор обжаловали. 5 мая 2021 г. Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Во второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня 2021 г. на предварительном слушании она вынесла постановление о возвращении дела прокурору.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Автозаводском районном суде, уголовное дело Сергея Жирова и Владимира Степанова вернулось к ним для рассмотрения 28 января 2022 года. В перечне статей обвинения Сергея Жирова значится одно преступление по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и одно по п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). У Владимира Степанова те же статьи, но эпизодов злоупотребления полномочиями не один, а три.

Уголовное дело передали судье Анне Токаревой. Сейчас судебный процесс вышел на завершающую стадию. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Автозаводском районном суде, 19 июня 2023 г. состоялись прения. Представитель гособвинения просил признать Степанова виновным в получении взятки и трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и по совокупности преступлений приговорить его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей. Также, по мнению обвинения, Степанова следует лишить права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на пять лет. Обвинитель также просил суд лишить Владимира Степанова специального звания "подполковник внутренней службы".

Сергея Жирова гособвинитель просил признать виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями и по совокупности преступлений назначить ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1,05 млн рублей. Кроме того, гособвинитель просил суд на тот же срок запретить Жирову занимать такие же должности, как и первому подсудимому, и лишить его специального звания "подполковник внутренней службы".

Адвокат Сергея Жирова просил суд изменить обвинение со статьи о получении взятки на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В злоупотреблении полномочиями защитник просил Сергея Жирова оправдать.

Адвокат Владимира Степанова просил суд прекратить уголовное дело в отношении его подзащитного по одному эпизоду злоупотребления полномочиями, а по двум другим эпизодам - оправдать. Обвинение Владимира Степанова в получении взятки адвокат просил переквалифицировать на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и по этой статье назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.