В Жигулевске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты пенсионерки

В конце мая текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась 64-летняя местная жительница, которая обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 7 тыс. руб. за покупки, которые она не совершала.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости, составили ориентировку с описанием примет злоумышленников и распространили ее среди личного состава Отдела, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых, задержали мужчин на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местные жители 42 и 40 лет, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков, вину в содеянном признали и пояснили, что подойдя к банкомату, увидели кем-то забытую банковскую карту и решили попробовать расплатиться ею в ближайших магазинах.

После удачного списания чужих денег мужчины продолжили оплачивать еду, алкоголь, вещи в других торговых точках, пока деньги на карточке не кончились.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.