В Тольятти вынесен обвинительный приговор предпринимателю, продававшему поддельный алкоголь

В суде Автозаводского района вынесен обвинительный приговор предпринимателю, продававшему поддельный алкоголь под видом пивного напитка и сидра в первую очередь через сеть своих магазинов "Ямщик", продукция под брендом "Корсика".

Все пять торговых точек расположены в Новом городе Тольятти. Хотя, по словам бухгалтера, продукция отправлялась и в другие магазины.

От поддельного алкоголя, который производили работники Виталия Р., к счастью, никто не умер. Тем не менее, предприниматель был привлечен к уголовной ответственности за хранение этилового спирта в крупном размере без соответствующей лицензии "с целью изготовления и реализации алкоголя".

Виталий теперь должен выплатить в доход государства 1,5 млн рублей. Конфискована вся алкогольная продукция и спирт (по приговору суда они должны быть уничтожены), а обвиняемого защищали сразу два адвоката.