В Тольятти вынесен обвинительный приговор предпринимателю, продававшему поддельный алкоголь

В суде Автозаводского района вынесен обвинительный приговор предпринимателю, продававшему поддельный алкоголь под видом пивного напитка и сидра в первую очередь через сеть своих магазинов "Ямщик", продукция под брендом "Корсика".
Все пять торговых точек расположены в Новом городе Тольятти. Хотя, по словам бухгалтера, продукция отправлялась и в другие магазины.
От поддельного алкоголя, который производили работники Виталия Р., к счастью, никто не умер. Тем не менее, предприниматель был привлечен к уголовной ответственности за хранение этилового спирта в крупном размере без соответствующей лицензии "с целью изготовления и реализации алкоголя".
Виталий теперь должен выплатить в доход государства 1,5 млн рублей. Конфискована вся алкогольная продукция и спирт (по приговору суда они должны быть уничтожены), а обвиняемого защищали сразу два адвоката.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...