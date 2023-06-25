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Суды Происшествия

В Тольятти вынесен обвинительный приговор предпринимателю, продававшему поддельный алкоголь

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Автозаводского района вынесен обвинительный приговор предпринимателю, продававшему поддельный алкоголь под видом пивного напитка и сидра в первую очередь через сеть своих магазинов "Ямщик", продукция под брендом "Корсика".

Все пять торговых точек расположены в Новом городе Тольятти. Хотя, по словам бухгалтера, продукция отправлялась и в другие магазины.

От поддельного алкоголя, который производили работники Виталия Р., к счастью, никто не умер. Тем не менее, предприниматель был привлечен к уголовной ответственности за хранение этилового спирта в крупном размере без соответствующей лицензии "с целью изготовления и реализации алкоголя".

Виталий теперь должен выплатить в доход государства 1,5 млн рублей. Конфискована вся алкогольная продукция и спирт (по приговору суда они должны быть уничтожены), а обвиняемого защищали сразу два адвоката.

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