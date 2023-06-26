Экс-чиновница "команды Меркушкина" пытается снять аресты с Toyota RAV 4 и двух iPhone

Бывшая глава Управления капитального строительства Самарской области Светлана Моравская пытается через суд Ленинского района снять арест с Toyota RAV 4 и двух iPhone. Кроме того, Моравская просит служителей Фемиды вернуть ей паспорт ТС на Toyota. Информация размещена на сайте суда.

Напомним , в 2015 году Моравская возглавляла УКС. Она подписала документы о приемке работ по берегоукреплению в селе Рождествено, Но выяснилось, что при берегоукреплении использовали более дешевый камень, чем требовалось. Эксперты рассказали в суде, что берег из использованного камня вскоре размоет. Ущерб бюджету оценивали в 270 млн рублей. Уже позже жители действительно стали жаловаться на разрушение берегоукрепления.

Подрядчика — руководителя ООО "Строй Капитал", уроженца Мордовии, Дениса Зубкова суд приговорил к четырем годам лишения свободы. А в 2020 Моравскую приговорили к четырем годам колонии. Но в срок лишения свободы зачли и время содержания под стражей. Получилось, что на момент оглашения приговора почти два года заключения из четырех женщина уже отбыла.

"Арест сохранить на автомобиль Toyota RAV 4, стоимостью 2 004 500 рублей, принадлежащий на праве собственности Моравской С. Е.; на сотовые телефоны: стоимостью 63990 рублей и 72 990 рублей, находящиеся в собственности Моравской С. Е. Продлить срок ареста на недвижимое имущество, принадлежащее Меньшиковой Надежде Васильевне, а именно: квартиру на срок 1 год", — также указывалось в приговоре.