Экс-чиновница "команды Меркушкина" пытается снять аресты с Toyota RAV 4 и двух iPhone

Бывшая глава Управления капитального строительства Самарской области Светлана Моравская пытается через суд Ленинского района снять арест с Toyota RAV 4 и двух iPhone. Кроме того, Моравская просит служителей Фемиды вернуть ей паспорт ТС на Toyota. Информация размещена на сайте суда.
Напомним, в 2015 году Моравская возглавляла УКС. Она подписала документы о приемке работ по берегоукреплению в селе Рождествено, Но выяснилось, что при берегоукреплении использовали более дешевый камень, чем требовалось. Эксперты рассказали в суде, что берег из использованного камня вскоре размоет. Ущерб бюджету оценивали в 270 млн рублей. Уже позже жители действительно стали жаловаться на разрушение берегоукрепления.
Подрядчика — руководителя ООО "Строй Капитал", уроженца Мордовии, Дениса Зубкова суд приговорил к четырем годам лишения свободы. А в 2020 Моравскую приговорили к четырем годам колонии. Но в срок лишения свободы зачли и время содержания под стражей. Получилось, что на момент оглашения приговора почти два года заключения из четырех женщина уже отбыла.
"Арест сохранить на автомобиль Toyota RAV 4, стоимостью 2 004 500 рублей, принадлежащий на праве собственности Моравской С. Е.; на сотовые телефоны: стоимостью 63990 рублей и 72 990 рублей, находящиеся в собственности Моравской С. Е. Продлить срок ареста на недвижимое имущество, принадлежащее Меньшиковой Надежде Васильевне, а именно: квартиру на срок 1 год", — также указывалось в приговоре.
Интересно, что Моравская фигурировала также в уголовном деле экс-министра имущественных отношений Антона Бекина. Его обвиняли по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, он распорядился удалить из материалов проверки данные о нарушениях, выявленных в ГУП "Стройконтроль".
Нарушения касались использования в личных целях машин, находившихся на балансе организации, теперь уже бывшим руководством министерства строительства и директором ГКУ "Управление капитального строительства" Светланой Моравской. Кроме того, из денег ГУП оплачивалась телефонная связь чиновников — иногда до 50 тыс. руб. в месяц. Ущерб бюджету региона составил, предположительно, 8,9 млн рублей. Бекина приговорили к условному лишению свободы. Недавно же стало известно, что Бекин обзавелся долей на территории нацпарка.
Интересно, что истории с машинами разворачивались в период, когда губернатором в Самарской области был Николай Меркушкин. В суде сообщалось, что тогда же катер, имевшийся в ГУП "Стройконтроль" для проверок работ по берегоукреплению, использовали члены семей бывших вип-персон региона.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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