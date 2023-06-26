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Преступления Происшествия

Экс-чиновница "команды Меркушкина" пытается снять аресты с Toyota RAV 4 и двух iPhone

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшая глава Управления капитального строительства Самарской области Светлана Моравская пытается через суд Ленинского района снять арест с Toyota RAV 4 и двух iPhone. Кроме того, Моравская просит служителей Фемиды вернуть ей паспорт ТС на Toyota. Информация размещена на сайте суда.

Напомним, в 2015 году Моравская возглавляла УКС. Она подписала документы о приемке работ по берегоукреплению в селе Рождествено, Но выяснилось, что при берегоукреплении использовали более дешевый камень, чем требовалось. Эксперты рассказали в суде, что берег из использованного камня вскоре размоет. Ущерб бюджету оценивали в 270 млн рублей. Уже позже жители действительно стали жаловаться на разрушение берегоукрепления.
Подрядчика — руководителя ООО "Строй Капитал", уроженца Мордовии, Дениса Зубкова суд приговорил к четырем годам лишения свободы. А в 2020 Моравскую приговорили к четырем годам колонии. Но в срок лишения свободы зачли и время содержания под стражей. Получилось, что на момент оглашения приговора почти два года заключения из четырех женщина уже отбыла. 
"Арест сохранить на автомобиль Toyota RAV 4, стоимостью 2 004 500 рублей, принадлежащий на праве собственности Моравской С. Е.; на сотовые телефоны: стоимостью 63990 рублей и 72 990 рублей, находящиеся в собственности Моравской С. Е. Продлить срок ареста на недвижимое имущество, принадлежащее Меньшиковой Надежде Васильевне, а именно: квартиру на срок 1 год", — также указывалось в приговоре. 
Интересно, что Моравская фигурировала также в уголовном деле экс-министра имущественных отношений Антона Бекина. Его обвиняли по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, он распорядился удалить из материалов проверки данные о нарушениях, выявленных в ГУП "Стройконтроль". 
 
Нарушения касались использования в личных целях машин, находившихся на балансе организации, теперь уже бывшим руководством министерства строительства и директором ГКУ "Управление капитального строительства" Светланой Моравской. Кроме того, из денег ГУП оплачивалась телефонная связь чиновников — иногда до 50 тыс. руб. в месяц. Ущерб бюджету региона составил, предположительно, 8,9 млн рублей. Бекина приговорили к условному лишению свободы. Недавно же стало известно, что Бекин обзавелся долей на территории нацпарка. 
 
Интересно, что истории с машинами разворачивались в период, когда губернатором в Самарской области был Николай Меркушкин. В суде сообщалось, что тогда же катер, имевшийся в ГУП "Стройконтроль" для проверок работ по берегоукреплению, использовали члены семей бывших вип-персон региона.
 

Гид потребителя

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